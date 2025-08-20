AKAMI SUSHI
APPETIZER
MISO SOUP
Tofu, scallions, wakame$3.00
EDAMAME
Boild soy bean, Maldon salt$6.00
FRIED GYOZA
5 Pieces fried pork & vegetable pot stickers w/ chili ponzu$8.00
TAKOYAKI$8.00
CRISPY RICE SPICY TUNA
4 Pieces crispy rice w/ spicy tuna, avocado, spicy aioli and eel sauce$15.00
CRISPY RICE SPICY SALMON$15.00
SALMON COLLAR
Grilled salmon collar$12.00
SOFT SHELL CRAB BAO
Deep fried Soft shell crab served with ponzu sauce$10.00
SHRIMP TEMPURA APP
5 Pieces shrimp tempura$12.00
VEGETABLE TEMPURA APP
Fried assorted vegetables$16.00
MIX SHRIMP & VEGETEBLE TEMPURA APP
Fried shrimp and assorted vegetables$18.00
ROCK SHRIMP TEMPURA APP
Fried shrimp w/ spicy aioli, sweet shoyu, fish roe, scallions$20.00
YELLOWTAIL COLLAR$23.00
IKA GESO$10.00
SALAD
HOUSE SALAD
Mix green, cucumber, gobo, kaiware w/ house salad dressing$7.00
CUCUMBER SEAWEED SALAD
Wakame, marinated cucumber w/ sweet rice vinaigrette$8.00
TOFU SALAD
Mix green, tofu served w/ sesame dressing$10.00
SALMON SKIN SALAD
Spring mix, broiled salmon skin, bonito flakes w/ garlic chili ponzu$16.00
TUNA SALAD
Mix Green, bluefin tuna, bonito flakes w/ garlic chili ponzu$23.00
TENDER OCTOPUS SALAD
Spring mix, Crispy tender octopus served w/ garlic chili ponzu$20.00
SASHIMI SALAD
Mx green, assorted fish served with house salad dressing$23.00
SIGNATURE SASHIMI
BLUEFIN TUNA BURRATA
6Pc thinly sliced blufin tuna burrata cheese, Kizami wasabi, white honey truffle, truffle oil$22.00
YELLOWTAI JALAPENO CARPACCIO
6Pc thinly sliced yellowtail, jalapeno, garlic, yuzu, ponzu, extra virgin olive oil$22.00
SALMON TRUFFLE CARPACCIO
6Pc thinly sliced Salmon, truffle oil, black flying fish roe, nikiri yuzu, sea salt$22.00
ALBACORE ONION CARPACCIO
6Pc thinly sliced Albacore, fried onion, garlic chili ponzu$21.00
TAI CARPACCIO
6Pc thinly sliced Japanese sea bream w/yuzu kosho, cara orage, tosazu sauce, yuzu juice, olive oil$24.00
SCALLOP CARPACCIO
6 Pc thinly sliced Hokkaido jumbo scallop, yuzu juice, yuzu paste, Himalayan sea salt, olive oil$22.00
SUSHI
ALBACORE/ SHIRO MAGURO
2 Pieces$9.00
BLUFIN TUNA/ AKAMI
2 Pieces$10.00
SALMON/ SAKE
2 Pieces$10.00
YELLOWTAIL/ HAMACHI
2 Pieces$10.00
HALIBUT/ HIRAME
2 Pieces$12.00
JAPAN SEA BREAM/ TAI
2 Pieces$12.00
OCTOPUS/ TACO
2 Piece$8.00
SQUID/ IKA
2 Pieces$8.00
SHRIMP/ EBI
Shrimp$7.00
FRESH WATER EEL/ UNAGI
2 Pieces$9.00
EGG/ TAMAGO
2 Pieces$7.00
HOKKAIDO SCALLOP/ HOTATE
2 Pieces$12.00
SALMON ROE/ IKURA
2 Pieces$14.00
SEA URCHIN/ UNI
2 Pieces$21.00
AJI$13.00
MASAGO$8.00
TORO$20.00
SALMON BELLY$11.00
YELLOWTAIL BELLY$11.00
TOBIKO$9.00
AMAEBI$23.00
ABURI SALMON$11.00
ABURI TUNA$11.00
ABURI YELLOWTAIL$11.00
KANPACHI/ AMBERJACK$10.00
CHUTORO$18.00
TARA SHIRAKO$15.00
KURODAI / blck snapper$10.00
ABURI SALMON BELLY$12.00
ABURI YELLWTAIL BELLY$12.00
SASHIMI
ALBACORE/ SHIRO MAGURO SASHIMI
6 Pieces$22.00
BLUFIN TUNA/ AKAMI SASHIMI
6 Pieces$24.00
SALMON/ SAKE SASHIMI SASHIMI
6 Pieces$24.00
YELLOWTAIL/ HAMACHI SASHIMI
6 Pieces$24.00
HALIBUT/ HIRAME SASHIMI
6 Pieces$25.00
JAPANESE SEA BREAM/ TAI SASHIMI
6 Pieces$25.00
OCTOPUS/ TACO SASHIMI
6 Pieces$18.00
SQUID/ IKA SASHIMI
6 Pieces$18.00
SHRIMP/ EBI SASHIMI
Shrimp$17.00
FRESH WATER EEL/ UNAGI SASHIMI
6 Pieces$22.00
EGG/ TAMAGO SASHIMI
6 Pieces$18.00
HOKKAIDO SCALLOP/ HOTATE SASHIMI
6 Pieces$25.00
SEA URCHIN/ UNI SASHIMI
6 Pieces$55.00
UNI JP SASHIMI$68.00
AJI SASHIMI$28.00
CHUTORO SASHIMI$45.00
OTORO SASHIMI$60.00
KANPACHI SASHIMI$25.00
TORO SASHIMI$50.00
SALMON BELLY SASHIMI$26.00
YELLOWTAIL BELLY SASHIMI$26.00
KINMEDAI SASHIMI$38.00
BARRACUDA SASHIMI$35.00
ENTREE
CHICKEN TERIYAKI
Grilled chicken w/ teriyaki sauce (Served with miso soup, salad, rice)$22.00
ANGUS BEEF STEAK
Grilled Angus Ribeye steak w/ teriyaki sauce (Served w/ miso soup, salad, rice)$36.00
BLACK COD SAIKYO YAKI
Broiled miso marinated gindara (Served w/ miso soup, salad, rice)$38.00
SALMON TERIYAKI$29.00
MENU SET
SASHIMI LUNCH
Assorted fish sashimi chef choice (served with miso soup, rice and mini side dishes of kobachi) No Substitution please$27.00OUT OF STOCK
SASHIMI DELUXE SET
Assorted fish sashimi of chef choices (Served w/ miso soup, rice and mini side dishes of kobachi) No Substitution please$45.00
SASHIMI PREMIUM SET
Assorted fish sashimi of chef choices included uni + ikura (Served w/ miso soup, rice and mini side dishes of kobachi)$57.00
SUSHI LUNCH$26.00OUT OF STOCK
SUSHI DELUXE SET
9 Pieces nigiri of chef choices & 6 pc tuna roll (Served w/ miso soup, mini side dishes of kobachi) No Substitution please$43.00
SUSHI PREMIUM SET
12 Pieces nigiri of chef choices included uni + ikura & 6 pc of negitoro roll (Served w/ miso soup, mini side dishes kobachi) No Substitution please$55.00
SALMON & IKURA DONBURI
Salmon & ikura on top of sushi rice bowl (Served w/ miso soup, mini side dishes kobachi) No Substitution please$30.00
UNI + IKURA DONBURI
Uni, ikura bowl served w/ miso soup, mini side dishes kobachi) No Substitution please$32.00
NEGITORO DONBURI$35.00OUT OF STOCK
MIX TEMPURA + SASHIMI
6 Pc assorted sashimi of chef choice + mix tempura (Served w/ miso soup, salad, rice, mini side dishes kobachi) No Substitution please$28.00
CHICKEN TERIYAKI + SASHIMI
6 Pc assorted sashimi of chef choice + chicken teriyaki (Served w/ miso soup, salad, rice, mini side dishes kobachi) No Substitution please$28.00
SALMON TERIYAKI + SASHIMI
6 Pc assorted sashimi of chef choice + salmon teriyaki (Served w/ miso soup, salad, rice, mini side dishes kobachi) No Substitution please$35.00
STEAK MISO BUTTER+ SASHIMI
6 Pc assorted sashimi of chef choice + steak teriyaki (Served w/ miso soup, salad, rice, mini side dishes kobachi) No Substitution please$41.00
BLACK COD + SASHIMI
6 Pc assorted sashimi of chef choice + broiled miso marinated gindara (Served w/ miso soup, salad, rice, mini side dishes kobachi) No Substitution please$45.00
CHIRASHI$39.00
UNAGI DONBURI$28.00
HAND ROLL
CUCUMBER HANDROLL$6.00
AVOCADO HANDROLL$7.00
VEGETABLE HANDROLL$7.00
OSHINKO-TAKUAN HANDROLL$7.00OUT OF STOCK
TUNA HANDROLL$12.00
SALMON HANDROLL$10.00
CALIFORNIA HANDROLL
Immitation crab, cucumber, avocado$10.00
SPICY TUNA HANDROLL
Spicy tuna roll w/ cucumber$8.00
EEL AVOCADO HANDROLL
Broiled fresh water eel, cucumber w/ eel sauce$10.00
BAKED CRAB AVOCADO HR
Baked mix crab, avocado, sp aioli wrapped w/ soy paper$10.00
NEGIHAMA/ YT SCALLION HR
Chopped yellowtai w/ scallions (6 Pieces)$12.00
NEGITORO HR
Chopped fatty bluefin tuna w/ scallion (6 Pieces)$12.00
SALMON SKIN HR
Broiled salmon skin w/ cucumber, gobo, sprouts, bonito flake (6 Pieces)$9.00
SOFT SHELL CRAB HR
Fried softshell crab served w/ ponzu (6 Pieces)$12.00
SHRIMP TEMPURA HR
Fried shrimp tempura w/ avocado, cucumber (6 Pieces)$8.00
SALMON TEMPURA HR
Fried salmon tempura w/ avocado cucumber (6 Pieces)$12.00
VEGETABLE TEMPURA HR
Fried assorted vegetable tempura (6 Pieces)$8.00
SP SCALLOP HR$10.00
PHILADELPHIA HR
Salmon, avocado, masago, philadelphia cream cheese.$12.00
BLUE CRAB HAND ROLL$12.00
SPICY SALMON HR$11.00
CUT ROLL
CUCUMBER ROLL$7.00
AVOCADO ROLL$8.00
VEGETABLE ROLL$8.00
OSHINKO/TAKUAN ROLL$8.00
TUNA ROLL$14.00
SALMON ROLL$12.00
CALIFORNIA ROLL$12.00
SPICY TUNA ROLL$10.00
EEL AVOCADO ROLL$12.00
PHILADELPHIA ROLL$14.00
BAKED CRAB + AVOCADO ROLL$12.00
YELLOWTAIL SCALLION ROLL$15.00
NEGITORO ROLL$16.00
SALMON SKIN ROLL$12.00
SHRIMP TEMPURA ROLL$12.00
SALMON TEMPURA ROLL$14.00
SOFT SHELL CRAB ROLL$15.00
SPECIAL ROLL
RAINBOW ROLL
California roll topped w/ assorted fish, avocado$20.00
HAWAIIAN RAINBOW ROLL
Spicy tuna roll top w/ assorted fish, avocado$20.00
ALBACORE ONION ROLL
Spicy tuna roll topped w/ albacore, sesame seed,crispy onion and garlic$19.00
ARCADIA ROLL
Spicy tuna roll topped wrapped w/ soy paper, seared yellowtail,jalapeno, garlic, yuzu ponzu$21.00
BAKED CRAB SALMON ROLL
California roll toped w/ baked salmon, masago, scallion, eel sauce$21.00
BAKED SCALLOP ROLL
California roll topped w/ baked scallop, masago, scallion, eel sauce$20.00
LEMON ROLL
spicy tuna, cucumber w/ tuna, avocado, lemon, yuzu ponzu$21.00
CATERPILLAR ROLL
Broiled fresh water eel, cucumber topped with avocado, eel sauce$19.00
LAS VEGAS ROLL
Shrimp, asparagus tempura topped w/ spicy tuna, tempura flake, eel sauce$19.00
BLOSSOM ROLL
Spicy tuna, salmon, albacore, yellowtail, shiso leaf, avocado, wrraped w/ soy paper, yuzu kosho, yuzu juice, black sea salt (5 Pieces)$17.00
KAISEN FUTOMAKI
Assorted tuna, salmon, albacore, yellowtail, avocado, masago seaweed outside wrapped, kizami wasabi, ponzu sauce (6 pieces)$17.00
DRAGON ROLL
California roll topped with broiled eel avocado, eel sauce$20.00
RED DRAGON ROLL
broiled fresh water eel, cucumber w/ spicy tuna, tempura flake, eel sauce on top$21.00
WHITE DRAGON ROLL
Shrimp tempura, cucumber tooped with broiled eel, avocado, tempura flake, spicy aioli, ell sauce$21.00
UMAMI ROLL
Spicy tuna, crab mix, shrimp tempura wrapped w/ soy paper, spicy aioli, eel sauce$16.00
ROCK & ROLL
California roll topped w/ rock shirmp tempura, masago, scallion, spicy aioli, eel sauce$22.00
CRUNCHY ROLL
Shrimp tempura, avocado, cucumber topped w/ tempura flake, spicy aioli, eel sauce$16.00
LIVE OAK ROLL
shrimp tempura, cucumber, avocado w/ scallop tempura, spicy aioli, eel sauce, masago$21.00
TUNA CRUNCH
spicy tuna, cucumber, cream cheese w/soy paper, tempura flakes, house aoli & eel sauce$15.00
DFT ROLL
deep fried spicy tuna, avocado top w/masago, scallion, spicy aioli, eel sauce$18.00
CALIDELPHIA ROLL
Deep fried mix crab with cream cheese and spicy mayo, eel sauce, masago, scallion and sesame seed on top$19.00
IKI ROLL$20.00
AKAMI ROLL$42.00
SIMON ROLL$20.00
TODAY SPECIAL
AJI/ spanish mackerel$10.00
KINMEDAI/ golden eye snapper$18.00
BARRACUDA / kamasu$16.00
SABA/ jp mackerel$12.00
KANPACHI/ amber jack$9.00
BLACK COD HANDROLL$12.00
SALMON TRUFFLE$12.00
KASUGO-DAI/ YOUNG SEABREAM$14.00
IWASHI/ SARDINE$12.00OUT OF STOCK
AKAMUTSU/ SEAPERCH$22.00
UNI JAPAN$24.00
JELLY FISH/ KURAGE$10.00
KATSUO/ SKIPJACK TUNA$10.00
LIVE AMAEBI$20.00OUT OF STOCK
ENGGAWA/ HALIBUT FIN$15.00
OCEAN TROUT$12.00
YELLOWTAIL RIBS$15.00
SALMON SAMPLER$24.00
TUNA SAMPLER$28.00
O-TORO$24.00
SCALLOP UNI TORO CAVIAR TRUFFLE$32.00
A5 wagyu$24.00
SHIMA AJI/ strip jack$14.00
ITOYORI / golden threadfin$14.00OUT OF STOCK
AKAYAGARA/ KORNET FISH$14.00
MUKIMI HOTATE$15.00
ABURI TARA/FRESH COD$15.00
TENDER OCTOPUS$22.00
BONITO / SUMA GATSUO$12.00
SAWARA$14.00
ANAGO$14.00
KURUMAEBI$15.00
LIVE OCTOPUS$18.00
NODOGURO/ BLACKTHROAT SEAPERCH$22.00
SHIRAKO/ MULLET MILT TEMPURA$15.00OUT OF STOCK
TARA SHIRAKO TEMPURA$15.00OUT OF STOCK
SHAKO/ MANTIS SHRIMP$14.00OUT OF STOCK
ISAKI/ 3 LINE GRUNT$9.00
AKAMI KAISEN DON$57.00
TAKO WASABI$12.00
HOTARUIKA APPT$12.00OUT OF STOCK
HOTARUIKA SUSHI$9.00OUT OF STOCK
LOVE UNI$48.00OUT OF STOCK
CEVICHE$24.00OUT OF STOCK
MANAGATSUO /butter fish$18.00
KAMA TORO$26.00OUT OF STOCK
HAGATSUO/ SKIPJACK$12.00
Black Cod$12.00
AMADAI / horsehead$12.00OUT OF STOCK
EBODAI / jp butter fish$16.00
TACHIUO / Cutlassfish$18.00OUT OF STOCK
ABURI SALMON CRUDO$35.00
ABURI TORO CRUDO$42.00
KINME CARPCIO$40.00
YELLWTAIL CRUDO$23.00
TORO UNI CAVIAR CRISPY BITES$24.00
SALMON CRAB TRUFFLE CRUDO$35.00
DRINK
WINE
BUTTER CHARD BOTTLE$50.00
22 EMMOLO$50.00
PLUM WINE BOTTLE$70.00
KARIA CRDONNY BOTTLE$72.00
21 SEA SUN$40.00
BORDEAUX BOTTLE$56.00OUT OF STOCK
21 DOMAINE SCHLUMBERGER$38.00OUT OF STOCK
21 MER SOLEIL$48.00OUT OF STOCK
KENZO$98.00
21 SEA SUN GLASS$14.00
EMMOLO GLASS$16.00
CHARDONNAY BUTTER GLASS$16.00
KARIA CHARDNNY$23.00
PLUM WINE glass$17.00
BORDEAUX GLASS$16.00OUT OF STOCK