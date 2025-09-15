Skip to Main content
AKAMI SUSHI
0
Home
/
STEAK MISO BUTTER+ SASHIMI
STEAK MISO BUTTER+ SASHIMI
$0
COOKED PREFRENCE
Required*
Please select 1
Select...
Add to Cart
1
6 Pc assorted sashimi of chef choice + steak teriyaki (Served w/ miso soup, salad, rice, mini side dishes kobachi) No Substitution please
AKAMI SUSHI Location and Hours
(626) 348-2488
506 E Live Oak Ave, Arcadia, CA 91006
Closed
•
Opens Monday at 11:30AM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement